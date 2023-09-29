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29 сентября, 04:10

Спорт

"Мой район. Навигатор": стадион "Свиблово" открылся после реконструкции

"Мой район. Навигатор": стадион "Свиблово" открылся после реконструкции

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В районе Свиблово закончили обновление исторического стадиона. Перед специалистами стояла сложная задача – сделать из районного стадиона спортивный кластер.

В итоге в 2023 году рабочие сделали спортивные площадки со светильниками и навесами, а также места для занятий силовыми упражнениями, йогой и единоборствами. Также специалисты отремонтировали футбольное поле, где теперь могут тренироваться незрячие спортсмены сборной России.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
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