29 сентября, 04:10Спорт
"Мой район. Навигатор": стадион "Свиблово" открылся после реконструкции
В районе Свиблово закончили обновление исторического стадиона. Перед специалистами стояла сложная задача – сделать из районного стадиона спортивный кластер.
В итоге в 2023 году рабочие сделали спортивные площадки со светильниками и навесами, а также места для занятий силовыми упражнениями, йогой и единоборствами. Также специалисты отремонтировали футбольное поле, где теперь могут тренироваться незрячие спортсмены сборной России.
Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".
Программа: Мой район. Навигатор