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Транспорт

"Мой район. Навигатор": декоративные панели появятся на станции метро "Яхромская" в Москве

"Мой район. Навигатор": декоративные панели появятся на станции метро "Яхромская" в Москве

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Отделка станции метро "Яхромская" началась в Москве. Специалисты скоро будут монтировать декоративные панели на стены платформы. Там будет гигантское панно размером 160 на 5 метров.

Панно будет состоять из десятков алюминиевых панелей, на каждой появится сюжет о жизни Москвы прошлых лет с узнаваемыми улицами, памятниками и яркими образами горожан. Станция откроется до конца 2023 года. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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