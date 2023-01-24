"Мой район. Навигатор": декоративные панели появятся на станции метро "Яхромская" в Москве

Отделка станции метро "Яхромская" началась в Москве. Специалисты скоро будут монтировать декоративные панели на стены платформы. Там будет гигантское панно размером 160 на 5 метров.

Панно будет состоять из десятков алюминиевых панелей, на каждой появится сюжет о жизни Москвы прошлых лет с узнаваемыми улицами, памятниками и яркими образами горожан. Станция откроется до конца 2023 года. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".