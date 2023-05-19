"Юмор на все времена": Леонид Куравлев

Герой этого выпуска – рекордсмен по сыгранным ролям. В кино он воплотил более 200 образов. Всенародный любимец, невероятно скромный и глубокий человек – Леонид Куравлев.

Почему Леонида Куравлева на первом курсе чуть не отчислили из ВГИКа? Благодаря чему он получил свою первую роль? Как Василий Шукшин помог своему другу Леониду Куравлеву в профессии? И кто вместо него должен был играть роль Афони? Об этом – в программе "Юмор на все времена".