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Культура

"Юмор на все времена": Леонид Куравлев

"Юмор на все времена": Леонид Куравлев

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Герой этого выпуска – рекордсмен по сыгранным ролям. В кино он воплотил более 200 образов. Всенародный любимец, невероятно скромный и глубокий человек – Леонид Куравлев.

Почему Леонида Куравлева на первом курсе чуть не отчислили из ВГИКа? Благодаря чему он получил свою первую роль? Как Василий Шукшин помог своему другу Леониду Куравлеву в профессии? И кто вместо него должен был играть роль Афони? Об этом – в программе "Юмор на все времена".

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