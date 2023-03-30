10:30Культура
"Тайны нашей эстрады": провал и триумф американских гастролей "Песняров"
Попасть на гастроли в Болгарию или Югославию для музыканта из СССР было невероятной удачей. А уж тех, кто хоть раз побывал в стране развитого капитализма, можно было по пальцам пересчитать.
Самым большим счастливчиком оказался ВИА "Песняры". Их позвали выступать в Америку, куда до них не ступала нога советского артиста эстрады. Вот только эти гастроли могли закончиться, даже не начавшись.
Какой ансамбль мог перейти дорогу "Песнярам"? Как Владимир Мулявин спас репутацию ансамбля и всей советской эстрады? И чем закончились те самые американские гастроли?
Об этом – в программе "Тайны нашей эстрады".