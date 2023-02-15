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Культура

"Тайны нашей эстрады": "И чтоб никто не догадался...". Ольга Воронец

"Тайны нашей эстрады": "И чтоб никто не догадался...". Ольга Воронец

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Каждый артист мечтает быть единственным и неповторимым. А если соперников слишком много, приходится порой и принципами поступиться, и по головам пройтись. Ольга Воронец с таким подходом к делу была категорически не согласна.

Какие отношения у певицы складывались с коллегами по цеху? Кого называли главной соперницей Воронец? И как Ольга Борисовна выходила из непростых ситуаций, связанных с другими певицами? Об этом – в программе "Тайны нашей эстрады".

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