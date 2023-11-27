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27 ноября, 17:40

Культура

"Вот это любовь": Евгений и Галина Киндиновы

"Вот это любовь": Евгений и Галина Киндиновы

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На актерское отделение в школу-студию МХАТ Галина Стецюк перевелась из киевского института. И первым, на кого она обратила внимание среди однокурсников, был Евгений Киндинов.

Это был высокий парень с огромными глазами и в вязаной кофте. "Как Маяковский!" – подумала тогда девушка. Сравнение с любимым поэтом не отпускало. Чуть позже Галина даже отправила Киндинову шуточную записку: "Ты так похож на Маяковского, что я могла бы в тебя влюбиться". Неожиданно пришел ответ: "Ты тоже ничего. И я мог бы влюбиться в тебя".

Об этом – в программе "Вот это любовь".

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