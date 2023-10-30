"Вот это любовь": Евгений Урбанский и Дзидра Ритенберга

Московский кинофестиваль 1959 года состоял из бесконечных показов и награждений. На одной из таких церемоний оказалась Дзидра Ритенберга. Зрители запомнили эту латышскую актрису по роли Мальвы в одноименном фильме. Она прославилась не только на всю страну, но и получила приз в Венеции. Не удивительно, что и на Московском фестивале к Дзидре было приковано внимание.

Перед очередным награждением она сидела в гримерке. Вдруг открылась дверь и на пороге появился актер Евгений Урбанский. Он увидел Дзидру и произнес: "А я вас знаю". "Я вас тоже!", – парировала она.

Они были знакомы заочно. Дзидра видела Евгения на экране: яркий эпизод в "Балладе о солдате" и главная роль в картине "Коммунист" сделали его знаменитым. "Талантливый, – подумала тогда она, – Но до чего же некрасивый!". В жизни Евгений Урбанский показался ей гораздо обаятельнее, а она очаровала его с первого взгляда.

Подробнее – в программе "Вот это любовь".