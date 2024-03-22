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22 марта, 14:40

Культура

"Звезды советского экрана": Валерий Приемыхов

"Звезды советского экрана": Валерий Приемыхов

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Он крепко удерживает парня, который встал ему на плечи и безумно доволен. Это был кадр из фильма "Пацаны", в котором сценарист Валерий Приемыхов сыграл роль воспитателя трудных подростков. Тогда молодежь СССР назвала Приемыхова самым ярким актером года. Об этом факте вспоминает автор статьи из декабрьского номера журнала "Советский экран" за 1987 год.

Как дурной поступок сделал из Валерия Приемыхова писателя? Как он по дружбе хотел помочь Динаре Асановой, а получил главную роль? И как стал кумиром для пацанов? Как чувство вины заставляло Валерия Приемыхова надевать фартук и становиться к плите? Как обычная поездка в автобусе вылилась в новую любовь? И из-за какой роли Приемыхов стал седым и серьезно заболел? Подробнее – в программе "Звезды советского экрана".

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