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Культура

"Звезды советского экрана": музыка Максима Дунаевского в кино

"Звезды советского экрана": музыка Максима Дунаевского в кино

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На дворе сентябрь 1983 года. По доброй сложившейся традиции журнал "Советский экран" подводит итоги Московского международного кинофестиваля.

В фоторепортаже – масса лиц, знакомых и не очень, победители и призеры, и даже кадр со съемочной площадки фильма "Мэри Поппинс, до свиданья!". Еще на страницах журнала изобразили Наталью Андрейченко в гриме и костюме в окружении толпы поклонников. На другой фотографии она – в обществе солидного мужчины в очках, это ее муж Максим Дунаевский.

Как музыка к фильму "Д'Артаньян и три мушкетера" едва не поставила крест на карьере Максима Дунаевского? Как композитор перехитрил режиссера Лиознову? Как вредная привычка помогла Николаю Караченцову запеть в музыкальной комедии "Трест, который лопнул"? Кому посвящена финальная композиция из фильма "Зеленый фургон"? Чей голос звучит в припеве песни "Непогода"? И как Зиновий Гердт понял, что Максим Дунаевский хороший композитор?

Об этом – в программе "Звезды советского экрана".

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