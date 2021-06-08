"Звезды советского экрана": Ирина Купченко

На летние номера журнала издательство "Советского экрана" особую ставку не делало. В этот период читатели либо были на даче, либо принимали солнечные ванны на Черноморском побережье.
Однако августовский номер за 1975 год был исключением. Осенью намечалась важная премьера – фильм о декабристах "Звезда пленительного счастья". Нужно было
заранее подготовить публику. Потому, обложку украсил фотопортрет главной актрисы картины – Ирины Купченко, а на одной из первых страниц выпуска опубликовали большую статью о ней. Текст написал ее партнер по фильму Иннокентий Смоктуновский.
Какая случайная ошибка помогла Ирине Купченко попасть в кино? Как вышло, что во время работы в своем первом фильме "Дворянское гнездо", у актрисы закрутились романы сразу с двумя представителями съемочной группы? И какое хобби дало толчок началу отношений Купченко и Василия Ланового? Об этом – в программе "Звезды советского экрана".
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