"Тайны кино": "Большая семья", "Мама вышла замуж", "Отцы и деды"

У этих трех разных картин, снятых в разное время разными режиссерами, есть кое-что общее: благодаря стараниям постановщиков – Иосифа Хейфица, Виталия Мельникова и Юрия Егорова – в процессе съемок актеры стали близкими людьми не только в кадре, но и за ним.

Почему Олег Ефремов отказывался от роли в фильме "Мама вышла замуж"? Как Анатолию Папанову удалось обогнать чемпиона мира на съемках картины "Отцы и деды"? Что заставило Алексея Баталова добровольно уйти из МХАТа? И как режиссерам удалось сплотить актеров в настоящую семью – в кадре и за кадром?

Об этом − в программе "Тайны кино".