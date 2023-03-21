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Культура

"Тайны кино": "Большая семья", "Мама вышла замуж", "Отцы и деды"

"Тайны кино": "Большая семья", "Мама вышла замуж", "Отцы и деды"

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У этих трех разных картин, снятых в разное время разными режиссерами, есть кое-что общее: благодаря стараниям постановщиков – Иосифа Хейфица, Виталия Мельникова и Юрия Егорова – в процессе съемок актеры стали близкими людьми не только в кадре, но и за ним.

Почему Олег Ефремов отказывался от роли в фильме "Мама вышла замуж"? Как Анатолию Папанову удалось обогнать чемпиона мира на съемках картины "Отцы и деды"? Что заставило Алексея Баталова добровольно уйти из МХАТа? И как режиссерам удалось сплотить актеров в настоящую семью – в кадре и за кадром?

Об этом − в программе "Тайны кино".

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