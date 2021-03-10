"Тайны кино": "Не стреляйте в белых лебедей"

"Не стреляйте в белых лебедей" – этот любимый для многих фильм режиссер Родион Нахапетов снял в 1980 году. В основу сценария лег одноименный роман писателя Бориса Васильева. Главный герой картины – Егор Полушкин – в исполнении Станислава Любшина – человек добрый и отзывчивый от природы, за что в округе его считают простодушным чудаком и даже блаженным.
Во время съемок у Родиона Нахапетова возникли серьезные разногласия с Борисом Васильевым. Вплоть до того, что автор романа потребовал убрать свою фамилию из титров! Почему так случилось?
В чем разошлись писатель и кинорежиссер? Чем закончился этот конфликт? И смог ли Борис Васильев признать право Родиона Нахапетова на свою трактовку литературного произведения? Об этом – в программе "Тайны кино".
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