"Москва и мир": арктической вторжение и новые случаи заболевания в КНДР

Арктическое вторжение на Русской равнине выходит на свой пик, а виноват в похолодании зависший над Европой антициклон. Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Он пояснил, что европейская часть России находится под холодными воздушными массами из акватории Ледовитого океана. Однако Тишковец добавил, что ситуация в стране развивается лучше, нежели в Европе, где установилась жара.

Что касается столичного региона, то погода скоро возьмет курс на улучшение. Но 19 мая жителям Москвы и Подмосковья пока еще пригодятся зонты – дожди прогнозируются до вечера. Также может быть порывистый ветер. А с 22 мая в столице станет сухо, температура воздуха днем поднимется до 16 градусов тепла, а солнце, по словам синоптиков, начнет припекать. В начале следующей недели осадков тоже не обещают. По прогнозам, будет до 19 градусов тепла.

В Москве начался прием заявок для господдержки компаний и работников, которые оказались под риском увольнения. Об этом сообщила заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова. В списке мер, утвержденных Сергеем Собяниным, будет организация временных общественных работ, профессиональное обучение и дополнительное образование для работников сферы промышленности, а также адаптация сотрудников на новых рабочих местах.

Прием заявок продлится до 24 мая. Работодатели, которые прошли отбор, получат субсидии. Ракова подчеркнула, что эти меры должны поддержать устойчивость столичного рынка труда. Власти ожидают, что стабильно развивающиеся компании смогут создать около 60 тысяч дополнительных рабочих мест. Работодатели, которые трудоустроят более 300 работников в течение трех месяцев и проведут для них адаптацию к новым рабочим местам, получат гранты на компенсацию затрат.

Еще 260 тысяч жителей Северной Кореи заразились лихорадкой неизвестного происхождения. Таким образом, количество поставленных диагнозов достигло почти двух миллионов. Более 60 человек погибли. Зарубежные эксперты предполагают, что скорее всего в стране вспышка коронавируса. Но власти КНДР этот факт официально не признают.

В стране повсеместно вводятся ограничительные меры. Активизировалось производство медикаментов, особенно жаропонижающих и обезболивающих. Проводится масштабная дезинфекция, открываются карантинные изоляторы. От помощи других стран Пхеньян пока отказывается.

Эксперты предполагают, что пик заболеваемости придется на июнь. По их мнению, распространение инфекции по всей стране началось после военного парада по случаю 90-летия Вооруженных сил. Он прошел в северокорейской столице 25 апреля. При этом власти КНДР объявили о первом, и якобы единственном, случае заражения штаммом "Омикрон" только в середине мая.