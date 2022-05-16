Россияне стали активнее интересоваться загородной недвижимостью. В частности, объем поиска такого жилья на "Домклик" в этом году вырос на 72%.

Сейчас в рамках сервиса его ищут два с половиной миллиона человек. Причем спрос растет как на покупку, так и на аренду.

Для удобства сервис запустил новые функции, там появились фильтры, которые позволяют, например, узнать, есть ли в доме газ, электричество и вода, а также гараж, баня или бассейн. Это особенно актуально для предстоящего летнего сезона. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.