Спрос на речные круизы увеличился на 10–15%

Москвичи активно осваивают новые маршруты и ищут альтернативы заграничному отдыху. Так, спрос на речные круизы в этом сезоне вырос на 10–15%.

Что сейчас с ценами? И куда можно отправиться по воде? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.