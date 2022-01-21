"Москва и мир": снегопад в Москве и вакцинные пропуска в Европе

В Москве и Подмосковье до полудня воскресенья, 23 января, будет действовать желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы. Об этом сообщил Гидрометцентр. Водителей призывают быть внимательнее, им рекомендуют не превышать скоростной режим и не отвлекаться во время вождения. В столицу также пришли снегопады – их принес циклон "Ида". В городе уже выполнена месячная норма по осадкам. За минувшую ночь сугробы выросли на 2 сантиметра, и снег местами не прекращается. Что касается температуры, то до конца недели в Москве она будет в среднем выше нормы. Но уже с понедельника ожидаются небольшие морозы. Днем термометры будут показывать минус 8–9 градусов, а ночью – около минус 12.

Специалисты также рассказали о резком изменении атмосферного давления. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в воскресенье, 23 января, оно совершит скачок и достигнет 760 миллиметров ртутного столба.

Владимир Путин не обсуждал с Сергеем Собяниным введение локдауна в Москве. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что уже накопленный опыт борьбы с пандемией позволяет избегать таких мер. Тем временем, зафиксированы 2 антирекорда за все время падении – по количеству заболевших в России и отдельно в Москве. Общая цифра – 49,5 тысяч случаев. Из них в столице – почти 16 тысяч новых пациентов с коронавирусом. Госпитализация потребовалась только 7%.

В оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом отметили, что в условиях "Омикрона" это наиболее важный показатель. В Санкт-Петербурге цифры тоже растут, там заболели около 6 тысяч человек. На этом фоне в городе приостановили оказание плановой медпомощи. По прогнозам, скоро статистика ухудшится и в других регионах. Поэтому больницы получат деньги на покупку лекарств для пациентов с коронавирусом. Об этом заявил Михаил Мишустин. По словам премьера, на это кабмин направит 15 миллиардов рублей.

Во Франции вводят вакцинные пропуска. Зайти в кафе, театры и другие заведения можно будет только с этим документом. Власти страны заверяют, что уже с февраля, после того, как очередная коронавирусная волна отступит, ограничения постепенно снимут. Вначале планируют отменить рекомендации о дистанционной работе и ношении масок на улицах, а потом ограничения на количество посетителей на спортивных и культурных мероприятиях.

В Австрии тоже сейчас ужесточают меры безопасности. Парламент страны принял закон об обязательной вакцинации. И таким образом, Австрия стала первым государством Евросоюза, которое решилось на подобные меры. Нововведение будет действовать 2 года, и коснется всех жителей старше 18 лет. В правительстве предупредили: нарушителей ждут штрафы, минимум – 600 евро.

В Швеции, напротив, ограничительные меры смягчают. Это вынужденная мера. Власти опасаются, что столкнутся с нехваткой рабочих рук. Поэтому теперь самоизоляция для заболевших будет длиться не семь дней, а пять. А люди, занятые в жизненно важных сферах, и вовсе смогут продолжить работу, при условии, что болезнь протекает бессимптомно.