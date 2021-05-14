"Москва и мир": открытие участка метро и палестино-израильский конфликт

На Люблинско-Дмитровской линии метро возобновилось движение. Речь идет об участке между станциями "Дубровка" и "Волжская". С 1 мая он был закрыт из-за строительства Большой кольцевой линии.

Первоначально сообщалось, что ограничения продлятся до 23 числа. Но, как сообщил Сергей Собянин, строители сумели быстрее закончить проходку двухпутного тоннеля БКЛ. В пятницу были сняты и основные ограничения для автомобилистов. Оставшиеся схемы движения восстановят к 16 мая.

Во время закрытия на станциях салатовой ветки обновили инфраструктуру, сделали косметический ремонт и отремонтировали пути. Кроме того, там отмыли облицовку вестибюлей. В Дептрансе для пассажиров разработали альтернативные маршруты. Горожан просили пользоваться Замоскворецкой линией , МЦК или МЦД. Кроме того, на время закрытия участка пассажиров перевозили компенсационные автобусы.

Кешбэк на детский отдых в этом году могут получить около 400 тысяч человек. Такие, пока еще примерные, цифры назвали в Госдуме. Там также отметили, что все необходимые нормативные акты для того, чтобы родители могли возвращать часть суммы, потраченной на путевку для ребенка, проходят финальное согласование.

Также следят за тем, чтобы программа заработала до начала активного туристического сезона. В четверг Ростуризм представил проект детского туристического кешбэка. Ведомство предложило возвращать часть средств на поездки в летние лагеря в период до 15 сентября. Возмещать планируют 50% от стоимости путевки, но не более 20 тысяч рублей.

На детский кешбэк уже решено направить 5 миллиардов рублей. Об этом сообщил Михаил Мишустин. Премьер отметил, что прошлом году не все дети смогли отдохнуть в летних лагерях, поэтому этим летом им нужно "наверстать упущенное".

Израиль минувшей ночью вновь нанес очередную серию ударов по сектору Газа. 160 самолетов одновременно атаковали 150 целей в течение 40 минут. Это была крупнейшая военная операция с начала конфликта. Но войска, как ранее утверждали некоторые СМИ, на палестинскую территорию не заходили. В руководство страны отметили, что приказ быть готовыми к вторжению остается в силу.

Ситуация на границе Израиля и палестинского государства резко обострилась в понедельник. За это время из сектора Газа по Израилю было выпущено около 1 800 ракет, из них 430 упали в анклаве. Погибло 8 израильтян. Минздрав сектора Газа сообщил о 115 убитых, среди которых 27 детей. Еще 600 человек получили ранения. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что операция израильской армии в секторе Газа будет продолжаться "столько, сколько потребуется".