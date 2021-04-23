Московские рестораны стали бороться за персонал с южными курортами России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
С приходом сезона веранд столичные рестораторы стали конкурировать за персонал с южными регионами. После годового периода пандемии многие сотрудники ресторанов уезжают зарабатывать на курорты России, и столичным заведениям становится довольно трудно набрать персонал. Об этом Москве 24 рассказала PR-менеджер ресторанов Bjorn на Пятницкой и Stories на Таганской улице Елена Богдан.
Многие рестораторы в Москве сейчас отмечают ряд проблем с персоналом: за период пандемии многие сменили локацию и сферу деятельности, отметила Богдан.
По словам Богдан, из-за этой ситуации рестораторам приходится повышать зарплатные ставки. "Но надо понимать, что зарплату ресторану платит гость. И каждое повышение такой ставки не с потолка берется. Рестораторы уходят в какой-то минус, что непросто", – сообщила PR-менеджер. Кроме того, сейчас большая расходная часть связана с карантинными мерами, закупкой масок и перчаток, добавила она.
Елена Богдан рассказала, что с открытием сезона веранд посетителей в ресторанах стало заметно больше, при этом не все рестораны успевают набирать новый персонал.
Богдан отметила, что в среднем за один рабочий день сотруднику ресторана на юге предлагают на одну тысячу рублей больше, чем в Москве. Однако после летнего сезона им надо возвращаться в столицу, и не факт, что уехавшего на юга сотрудника будут здесь ждать. "Все сейчас пытаются сколотить команду, которая будет тебе предана, которая будет работать хотя бы несколько лет", – подчеркнула Богдан.
В свою очередь, генеральный директор рекрутинговой компании ProPersonnel Татьяна Долякова подтвердила, что ресторанный бизнес в период пандемии оказался одним из самых уязвимых, поэтому многие его сотрудники переквалифицировались за этот год.
Долякова подчеркнула, что раньше многие были готовы работать в ресторанном бизнесе, потому что это "большие и быстрые деньги". Кроме того, так можно было работать без большого трудового опыта, была выстроена система мотивации чаевыми. Однако пандемия сильно изменила рынок соискателя, отметила руководитель рекрутинговой компании.
По мнению Доляковой, привлекательность южных курортов в глазах сотрудников ресторанов возросла еще и из-за увеличения активного сезона. Если раньше он длился 3 месяца, то сейчас можно уехать работать туда на полгода. Кроме того, большая концентрация ресторанов на южных курортах возникла благодаря поддержке туризма в российских регионах, отметила эксперт.
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