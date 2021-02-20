"Москва и мир": прощание с Мягковым и третья вакцина от COVID-19

В Москве простились с Андреем Мягковым. На панихиду, которая прошла в МХТ имени Чехова, пришли его друзья и коллеги, в том числе Игорь Золотовицкий, Сергей Женовач, Авангард Леонтьев, а также поклонники творчества народного артиста. В последний путь из стен театра актера проводили аплодисментами.

Андрей Мягков скончался 18 февраля на 83-м году жизни. Причиной смерти называют острую сердечную недостаточность. Химик по первому образованию и актер по второму, Андрей Мягков вышел на театральную сцену после окончания Школы-студии МХАТ. Проснулся же знаменитым он после роли в культовой "Иронии судьбы". Успех повторился спустя 2 года, снова после комедии Эльдара Рязанова – "Служебный роман".

Актер и режиссер продолжил работать и дальше – Мягков снялся в "Жестоком романсе" и "Гараже". А в 2007 году он снова стал Женей Лукашиным в продолжении "Иронии судьбы". Это было одно из последних появлений артиста на экране – больше 10 лет он не снимался в кино. Похоронили Андрея Мягкова на Троекуровском кладбище.

В России зарегистрирована третья отечественная вакцина против коронавируса – "КовиВак" – от Центра имени Чумакова. Об этом сообщил Михаил Мишустин. По его словам, линия по производству нового препарата начнет работать в ближайшее время, а первые 120 тысяч доз будут запущены в гражданский оборот в середине марта.

Премьер отметил, что во время клинических испытаний новая вакцина показала безопасность и эффективность. Михаил Мишустин также подчеркнул, что Россия – единственная страна в мире, где есть целых три препарата для профилактики коронавируса.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова рассказывала, что иммунитет к COVID-19 появляется уже на 28 день после вакцинации "КовиВаком". Выпускать вакцину центр имени Чумакова будет на собственной производственной площадке. "КовиВак", в отличие от большинства других препаратов, содержит в себе цельный, но убитый вирус, а не его части. Аналогичная вакцина разработана в Китае.

Жители Техаса продолжают познавать трудности Средневековья. Не успели местные власти вернуть в большинство домов электроэнергию, как в штате случилась новая коммунальная напасть – сотни тысяч человек остались без воды. Регион, где основными средствами отопления являются электроприборы, оказался не готов к нынешним морозам. Водопроводные трубы попросту замерзли. И с возвращением температур к нулевым значениям они стали лопаться.

С проблемами, связанными с водоснабжением, столкнулись около 14 миллионов жителей штата. В крупных городах местные власти организовали бесплатную раздачу воды. У пунктов встраиваются огромные очереди. Кроме того, техасцы начали получать счета за электричество, причем многие – на тысячи долларов. Во время февральских морозов люди не могли согреть свои квартиры и жгли электроэнергию, не задумываясь о последствиях.

Местные СМИ приводят страшную статистику. Жертвами холодов в Техасе стали от 40 до 50 человек. Большинство погибли в автомобильных авариях на обледеневших дорогах, еще несколько человек – в пожарах, когда пытались согреть дома с помощью огня.