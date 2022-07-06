"Это наш город": кондиционеры и кулеры установили в павильонах "Здоровая Москва"

Кондиционеры и кулеры с питьевой водой установили во всех павильонах "Здоровая Москва". После прогулки по парку здесь можно отдохнуть от жары и проверить состояние здоровья.

Медики предложат 11 исследований, которые, например, помогут выявить сахарный диабет, заболевания сердца, сосудов, легких. Горожане, переболевшие коронавирусом, по назначению врача смогут пройти дополнительные обследования.

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