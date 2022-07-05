"Это наш город": стартовал 2-й этап благоустройства территории у станции "Печатники" БКЛ

Специалисты приступили ко второму этапу благоустройства территории возле станции Большой кольцевой линии "Печатники". В порядок приводят пешеходные переходы, близлежащие улицы, детские и спортивные площадки.

Также там планируют положить новый асфальт, сделать парковки и разместить пандусы для маломобильных граждан. Все это улучшит доступность новой станции БКЛ. Завершатся работы до конца 2022 года.