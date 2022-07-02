В Пушкинском музее открылась выставка коллекции братьев Морозовых

В Пушкинском музее открылась новая выставка-блокбастер. Там показывают масштабную коллекцию искусства братьев Морозовых. Речь о картинах, за возвращением которых из Парижа многие следили весной.

Посетители могут увидеть более 600 произведений, среди которых шедевры Ренуара, Гогена, Моне, Пикассо и Шагала. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

