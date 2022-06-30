"Это наш город": фасад Дворца культуры "Капотня" ждет капитальный ремонт

Фасад Дворца культуры "Капотня" ждет капитальный ремонт. Здание было построено в 1972 году. Сейчас это современный многопрофильный культурный центр, в котором регулярно проходят концерты и фестивали.

Пару лет назад в ДК были отремонтированы театральный и спортивный залы, а также комнаты для кружков и секций. На базе центра действуют более 80 творческих студий и различных объединений, в них занимаются около тысячи человек.