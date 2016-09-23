Камеры начали штрафовать не пропускающих пешеходов водителей
СК подтвердил обнаружение тела пропавшей Натальи Меламед
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Снегопады пройдут в столице в выходные
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Ограничения движения 4 и 5 февраля: что перекроют и как объехать
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Видеоролик с червивыми мандаринами набрал популярность в Сети
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Москвичи смогут наблюдать за МКС в ночь на 4 февраля
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Погибшая после нападения собак женщина была родственницей сотрудника RT
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Предсказания и пророчества: для чего люди ходят к гадалкам
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Кровь покажет. Эксперты – об изменении тестирования водителей на алкоголь
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Что читать: советы молодых российских писателей
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Конечную автобусную станцию построят на западе столицы
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Станция будет обслуживать шесть автобусных маршрутов
Большинство роддомов Москвы оборудуют Wi-Fi в 2017 году
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Женские консультации в столице объединяют с родильными домами
Пожарное депо и здание поисково-спасательного центра построят в ТиНАО
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В первой серии статей о необычных школах взрослые вспоминают, как росли на сцене, выдумывали флэшмобы и бунтовали против священников
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Доктор исторических наук Галина Ершова в интервью m24.ru рассказала, как изучение культуры майя позволяет понять современность
Коллекционер Андрей Луканин – о приключениях The Beatles в стране большевиков
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Обозреватель m24.ru побеседовал с коллекционером уникальных материалов и исследователем следов The Beatles в СССР
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Выставки "Наив…но" и "Сотворение мира". Фоторепортаж
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Сергей Собянин наградил участников строительства МЦК
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Музыкально-танцевальный перформанс в ГУМе. Фоторепортаж
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