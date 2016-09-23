Альтернативное детство: как учатся в актерских, церковных и языковых школах В первой серии статей о необычных школах взрослые вспоминают, как росли на сцене, выдумывали флэшмобы и бунтовали против священников

Историк Галина Ершова – о майя, вере в бессмертие души и жертвоприношении Доктор исторических наук Галина Ершова в интервью m24.ru рассказала, как изучение культуры майя позволяет понять современность

Коллекционер Андрей Луканин – о приключениях The Beatles в стране большевиков Обозреватель m24.ru побеседовал с коллекционером уникальных материалов и исследователем следов The Beatles в СССР

Быть медленным: истории людей, который решили не спешить Как остановиться, перестать спешить и начать получать удовольствие от жизни в Москве

"Москва для рокера": группа GuruGrunge – об альтернативе и стилевых тонкостях Подходит ли Москва для рокера, как выглядит идеальный портрет гранжа и смог бы Курт Кобейн петь песни Егора Летова, читайте в интервью m24.ru