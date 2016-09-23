Археологический музей планируют открыть в Кремле к 2020 году
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Россияне поддержали запрет на продажу табака родившимся в 2015 году
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Четыре зоны отдыха благоустроят в Москве
13:48
Выход Минфина на валютный рынок предотвратит резкие скачки курса рубля – эксперт
13:20
Одну из самых дорогих в мире орхидей представят в "Аптекарском огороде"
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Легальных автобусных перевозок из Москвы стало на 70% больше
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Альтернативное детство: как учатся в балетных, кадетских и спортивных школах
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Астрономы впервые изучили атмосферу ближайшей к Земле экзопланеты
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Выше только звезды: чем известны небоскребы столицы
25.01 12:25
"Москва онлайн" покажет концерт в честь дня рождения МГУ
25.01 16:18
Студентам и Татьянам – бесплатно: где и как отметить сдачу сессии 25 января
24.01 18:18
Прогноз на февраль: в какие города и страны можно будет выгодно слетать
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Секреты графологов: о чем говорит и умалчивает почерк
23.01 10:45
Обнимашки: почему люди взрослеют и боятся показать близким свою любовь
20.01 19:46
Готовимся к ЕГЭ: не забыть подать документы и выбрать предметы
18.01 14:00
Повседневная жизнь и работа МУРа до и во время Великой Отечественной войны
16.01 17:52
Сам себе синоптик: о чем говорят метеослужбы и народные приметы
13.01 14:12
Шахматная королева: история успеха 12-й чемпионки мира
12.01 10:00
Не только техника: зачем животные работают в аэропортах
11.01 12:49
Объекты городаЗадать вопрос
Реконструкция улиц Крылатская и Ярцевская завершится к началу 2018 года
12:31
Улицы входят в состав южного участка Северо-Западной хорды
Фасады Театра Ермоловой и "дома под юбкой" на Тверской отреставрируют
12:13
Победитель торгов отремонтируют главные и дворовые фасады зданий, балконы, окна и ограждения
Строительство трех гаражных объектов в ТиНАО могут завершить в первом полугодии
12:12
Новые места для парковок появятся в деревнях Рассказовка, Язово и Румянцево
"Москва онлайн" покажет, как Виктор Садовничий угощает студентов медовухой
Начало трансляции: 16:00
"Москва онлайн" покажет концерт в честь дня рождения МГУ
Начало трансляции: 17:00
"Мослекторий" покажет, как создатель Шуховской башни получал бензин
Начало трансляции: 19:00
"Мослекторий" покажет, как формируется пол ребенка
Начало трансляции: 20:00
Районы
Альтернативное детство: как учатся в актерских, церковных и языковых школах
19.01 09:01
В первой серии статей о необычных школах взрослые вспоминают, как росли на сцене, выдумывали флэшмобы и бунтовали против священников
Историк Галина Ершова – о майя, вере в бессмертие души и жертвоприношении
18.01 13:10
Доктор исторических наук Галина Ершова в интервью m24.ru рассказала, как изучение культуры майя позволяет понять современность
Коллекционер Андрей Луканин – о приключениях The Beatles в стране большевиков
16.01 14:23
Обозреватель m24.ru побеседовал с коллекционером уникальных материалов и исследователем следов The Beatles в СССР
Быть медленным: истории людей, который решили не спешить
16.01 12:00
Как остановиться, перестать спешить и начать получать удовольствие от жизни в Москве
"Москва для рокера": группа GuruGrunge – об альтернативе и стилевых тонкостях
14.01 12:14
Подходит ли Москва для рокера, как выглядит идеальный портрет гранжа и смог бы Курт Кобейн петь песни Егора Летова, читайте в интервью m24.ru
Шахматная королева: история успеха 12-й чемпионки мира
12.01 10:00
Александра Костенюк рассказала в интервью m24.ru, чем женские шахматы отличаются от мужских, о своей мотивации и как она пробежала марафон
Музыкальный спектакль "Высоцкий. Рождение легенды"
12:00
Выставка "Нателла Тоидзе. Скульптура цвета"
11:00
Музыкальный флешмоб в метро в честь Дня студента
10:00
Студия "Москвы 24" в парке Горького встретила новых гостей
25.01 22:00
Выставка "Приходи на меня посмотреть" на "Винзаводе"
25.01 18:00
Выставка "Образы Флоры". Фоторепортаж
25.01 16:00
Сергей Собянин пообщался со студентами ВШЭ
25.01 12:30
Как прошло открытие выставки "Капричос". Гойя и Дали"
24.01 10:00
Станция "Нижняя Масловка" появится в подземке в 2018 году
23.01 14:00
Первый этап Кубка России по ралли-рейдам – баха "Снежная Битва"
23.01 12:00
23.01 11:00
Мюзикл "Преступление и наказание". Фоторепортаж
23.01 10:00
Репетиция рок-группы "Конец фильма"
13:09
"Москва онлайн" покажет выступление группы Gayana в церкви
13:07
Более 5 тысяч студентов и Татьян посетили каток ВДНХ 25 января
13:02
12:55
"Большая Москва": Патриаршие пруды
12:49
Одну из самых дорогих в мире орхидей представят в "Аптекарском огороде"
12:26
Фестиваль "Ты, Моцарт, бог..."
Государственный музей Пушкина
21.01 — 29.01
Фестиваль спектаклей Юрия Григоровича
Большой театр
02.01 — 26.02
Выставка Герхарда Рихтера "Абстракция и образ"
Еврейский музей и центр толерантности, ул. Образцова, 11, стр. 1А
09.11.2016 — 15.02.2017
Созвездие Апшерона. Азербайджанские художники 1960–1980-х
Третьяковская галерея, Крымский вал, 10
15.11.2016 — 26.02.2017
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