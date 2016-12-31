Парковки для маломобильных граждан предложили оборудовать столбиками
17:13
Москва опережает Европу по уровню туристической безопасности – эксперт
16:41
Традиционные крещенские купания пройдут в парке "Останкино" на Дворцовом пруду
17:26
Сотовые операторы заинтересованы в борьбе с телефонным мошенничеством – эксперт
17:19
Москвичи смогут увидеть невооруженным глазом массивный астероид
16:18
Госдума приготовилась ужесточить наказание хулиганам на транспорте
15:51
Быть медленным: истории людей, который решили не спешить
12:00
Город обсуждает
Коллекционер Андрей Луканин – о приключениях The Beatles в стране большевиков
14:23
Повседневная жизнь и работа МУРа до и во время Великой Отечественной войны
17:52
Сам себе синоптик: о чем говорят метеослужбы и народные приметы
13.01 14:12
Шахматная королева: история успеха 12-й чемпионки мира
12.01 10:00
Не только техника: зачем животные работают в аэропортах
11.01 12:49
10 главных выставок 2017 года: Мураками, "Оттепель", триеннале и Гауди
10.01 15:03
Необычная покупка: где доставали импорт в СССР
09.01 10:28
Как правильно завести машину в мороз
09.01 08:10
Электричкой из Москвы: как путешествовать, не уезжая далеко от дома
31.12.2016 11:24
Редакция m24.ru сняла фильм об ожидании третьего сезона сериала "Твин Пикс"
30.12.2016 14:26
Парк "Зарядье" и новые "Лужники": как изменится Москва в 2017 году
29.12.2016 16:27
"Мослекторий" и "Москва онлайн" уходят на новогодние каникулы
28.12.2016 18:21
Объекты городаЗадать вопрос
Парад ростовых кукол, концерты и субботник пройдут в Москве в День Земли
17:27
Гости праздника примут участие в играх, квестах и мастер-классах
Централизованная система водоснабжения появится в ТиНАО
16:16
Проект планируется реализовать к 2025 году
Два участка Северо-Западной хорды построят в 2017 году
16:02
Целиком строительство хорды завершится к 2019 году
M24.ru покажет, как пройдет фестиваль "Первозданная Россия" в 2017 году
Начало трансляции: 11:00
М24.ru покажет пресс-конференцию о погоде на Крещение и вторую половину зимы
Начало трансляции: 17.01 12:30
"Мослекторий" покажет вечер памяти автора "Колымских рассказов" Варлама Шаламова
Начало трансляции: 17.01 19:00
"Мослекторий" покажет встречу с космонавтом-испытателем Анатолием Иваншиным
Начало трансляции: 18.01 19:30
Районы
Шахматная королева: история успеха 12-й чемпионки мира
12.01 10:00
Александра Костенюк рассказала в интервью m24.ru, чем женские шахматы отличаются от мужских, о своей мотивации и как она пробежала марафон
Виктор Коган: "Переводчик просто не должен быть равнодушным"
11.01 18:40
В интервью m24 он рассказал о том, как Берроуз изменил его жизнь, что его привлекает в битниках и хотел бы он что-то поменять в своих переводах
Юлия Шойгу: "Психологическая проблема – когда стало плохо вам, либо с вами"
21.12.2016 16:08
Как пережить чрезвычайную ситуацию и поддержать близких, в интервью m24.ru рассказала глава Центра экстренной психологической помощи МЧС России
Глава ГБУ "Ритуал": "Рынок ритуальных услуг на 60–70 процентов является "черным"
12.12.2016 00:00
О создании похоронного центра в Москве, об обновлении навигации и дорожек на кладбищах, рассказал руководитель ГБУ "Ритаул" Артем Екимов
Дневник эпохи: о жизни советской молодежи из первых уст
10.12.2016 09:25
Корреспонденту m24.ru доверили личный дневник 60-х годов и рассказали, чем жила советская молодежь, зачем люди ведут дневники, и стоит ли жить прошлым
Смотрящий в темноту: история слепоглухого скульптора
07.12.2016 13:52
Художник и скульптор Александр Сильянов рассказал m24.ru, как можно справиться с болезнью Ушера и жить дальше
Панихида по погибшим журналистам в катастрофе Ту-154
18:00
Гастроли "Коляда-Театра" в Москве
17:00
Церемония прощания с Елизаветой Глинкой
12:30
Новогодний поезд московского метро завершил работу. Фоторепортаж
15.01 21:18
Мировой тур по сноуборду "Гран при де Русси"
15.01 12:35
Танцевальный Старый Новый год на ВДНХ
15.01 12:02
Прогулка "Новый год" у стен Кремля
15.01 11:52
Парад Снегурочек прошел на фестивале “Путешествие в Рождество”
13.01 10:00
Занятия по обеспечению безопасности на водных объектах
12.01 19:00
Новогодние находки в Московском метрополитене
12.01 16:00
Памятные мероприятия к юбилею академика Королева
12.01 15:00
Спектакль "Сирано" в театре МОСТ. Фоторепортаж
12.01 11:00
Парад ростовых кукол, концерты и субботник пройдут в Москве в День Земли
17:27
Традиционные крещенские купания пройдут в парке "Останкино" на Дворцовом пруду
17:26
Персональная выставка Антона Чумака откроется в Музее современного искусства
17:22
"Мослекторий" покажет вечер памяти автора "Колымских рассказов" Варлама Шаламова
17:19
Эстонцы Hortus Musicus выступят в рамках образовательной программы "Третьяковки"
17:07
Гастроли "Коляда-Театра" в Москве
17:00
Борис Березовский и Национальный филармонический оркестр России
Концертный зал имени Чайковского
19:00 — 21:00Kudago
Фестиваль спектаклей Юрия Григоровича
Большой театр
02.01 — 26.02
Мультимедийная выставка "Космос. Love"
Центр дизайна Artplay
17.12.2016 — 20.01.2017
Выставка Герхарда Рихтера "Абстракция и образ"
Еврейский музей и центр толерантности, ул. Образцова, 11, стр. 1А
09.11.2016 — 15.02.2017
Если вы хотите поделиться информацией с другими посетителями — регистрируйтесь и обсуждайте новости в нашей социальной сети!
Если вы хотите пожаловаться на то, что мы неправильно склоняем географические названия, прочтите, пожалуйста, этот текст.