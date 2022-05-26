"Это наш город": в столице введут ковидную амнистию

С москвичей прекратят взыскивать штрафы за нарушения коронавирусных ограничений. О ковидной амнистии заявил Сергей Собянин. Речь идет о тех административных квитанциях, которые не оплачены в настоящий момент.

Исключением стали только штрафы за нарушение режима самоизоляции заболевших. В этом случае наказание необходимо, поскольку человек сознательно подвергал опасности жизнь и здоровье других людей.