"Это наш город": строительство пересадки со станции "Кленовый бульвар" БКЛ

В столичном метро начали строить пересадку между одноименными станциями "Кленовый бульвар" Большой кольцевой и будущей Бирюлевской линии.

Сейчас специалисты возводят ограждения для котлованов. Затем им предстоит построить помещения с эскалаторами. Пассажиры с их помощью будут попадать к подземному переходу, который ведет на платформу БКЛ. Все работы планируют завершить за восемь месяцев.