"Это наш город": столичные библиотеки запустили онлайн-программу летнего чтения

Столичные библиотеки запустили онлайн-программу летнего чтения для детей и подростков, которая продлится до 31 августа. Ее участникам нужно прочитать не менее трех книг и поделиться своими впечатлениями в специальных дневниках.

Списки книг составили в Центральной городской детской библиотеке имени А. П. Гайдара, они опубликованы на сайте читальни. Также в дополнение к списку можно посмотреть перечни интернет-ресурсов, где рекомендованные к прочтению книги можно найти в онлайн-формате.

Заполненные дневники нужно отправить на электронную почту summer@gaidarovka.ru до 11 сентября. Итоги подведут до 20 сентября. Победителям вручат книги, сертификаты и скидки в книжных магазинах от партнеров программы. Церемонии награждения пройдут в детских библиотеках города.