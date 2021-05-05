Японский город потратил ковидные выплаты на статую розового кальмара

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Фото: YouTube/TheTonarinopoti
Японский городок Ното потратил на строительство гигантской статуи летающего кальмара чрезвычайные выплаты, полученные во время пандемии коронавируса. Об этом сообщает BBC.
Длина скульптуры, которая является одним из символов города, составила 13 метров. Ее возведение обошлось в 25 миллионов иен (17 миллионов рублей).
По словам городских властей, строительство статуи стало шагом по восстановлению туристического потока. Случаев коронавируса в Ното было немного, а вот из-за сокращения числа путешественников город потерпел большие убытки.
Всего на борьбу с пандемией населенному пункту выделили 800 миллионов иен (550 миллионов рублей). Действия администрации местные жители раскритиковали. По их мнению, деньги можно было распределить между медиками или направить на долгосрочные нужды медицины.
Ранее в парке культуры и отдыха Кургана появилась фигура Чужого из фантастического фильма ужасов Ридли Скотта. В горадминистрации заявили, что арт-объект установили из-за высокого интереса молодежи к данной картине.
В Японии город потратил выплаты за COVID-19 на огромную статую кальмара
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