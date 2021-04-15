Фигуру Чужого из одноименного фильма установили в центральном парке Кургана

Фото: телеграм-канал "Подъем"

В парке культуры и отдыха Кургана появилась фигура Чужого из фантастического фильма ужасов Ридли Скотта. В горадминистрации заявили, что арт-объект установили из-за высокого интереса молодежи к данной картине.

"По информации департамента социальной политики, арт-объект из фильма "Чужой" установлен по муниципальному контракту. Работы выполнены ООО "Ковка-дизайн". Выбор персонажа обусловлен интересами молодежи к этому популярному фантастическому фильму", – заявили РИА Новости в администрации Кургана.

Там уточнили, что, помимо Чужого, в парке в этом году появятся композиция в виде трона из сериала "Игра престолов", детские площадки "Поляна хоббитов" и "Веселая ферма" и шесть полигональных фигур животных.

По словам гендиректора ООО "Ковка-дизайн" Армена Хачатряна, заказ на фигуру Чужого поступил от управления капитального строительства Кургана. Мастерская выполнила его еще в прошлом году, однако место для фигуры нашлось только сейчас.

Ранее киноканал FAN составил рейтинг фантастических фильмов про космос. Лучшим по версии зрителей оказался "2001 год: Космическая одиссея" Стэнли Кубрика. Фильм "Чужой" (1979) Ридли Скотта занял второе место.