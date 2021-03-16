Скончался актер из фильма "Чужой" Яфет Котто

Фото: facebook/@ykottoaliendiary

Американский актер Яфет Котто, известный по роли в киноблокбастере "Чужой", скончался на 82-м году жизни. Об этом сообщила Тесси Синахон, его супруга.

"В некоторых своих фильмах ты играл злодеев, но для меня и многих людей ты стал настоящим героем", – написала женщина.

Синахон не уточнила причину смерти артиста.

Котто за время своей актерской карьеры также отметился в фильмах "Живи и дай умереть", "Бегущий человек", "Афера Томаса Крауна" и некоторых других. Кроме того, артист снимался в культовых телесериалах "Команда "А" и "Закон и порядок".

