"Новости дня": бесплатные электрокары запустили между павильонами ВДНХ

Бесплатные электрокары начали курсировать между "Москвариумом" и колесом обозрения "Солнце Москвы" на ВДНХ. Место посадки находится рядом с павильоном "Нефть", конечная остановка расположена у подножия колеса обозрения.

Электрокары вмещают до 10 человек и работают ежедневно с 10:40 до 21:10. Интервал движения составляет около 15 минут. Если маршрут будет пользоваться популярностью, сеть бесплатных электрокаров планируют расширить и связать с их помощью больше павильонов ВДНХ.

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