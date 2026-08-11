"Новости дня": 10-суточный забег завершился в Москве

10-суточный забег на пределе человеческих возможностей завершился в Москве. Чемпион мира Иван Заборский установил новый рекорд России, который держался целых 28 лет. Старт ультрамарафона и финиш принимало поселение Вороново.

За 10 дней непрерывного бега спортсмен преодолел колоссальную дистанцию – более 1 тысячи километров. Это расстояние равняется пути от Москвы до самого Краснодара.

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