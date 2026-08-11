11 августа, 01:30Спорт
"Новости дня": 10-суточный забег завершился в Москве
10-суточный забег на пределе человеческих возможностей завершился в Москве. Чемпион мира Иван Заборский установил новый рекорд России, который держался целых 28 лет. Старт ультрамарафона и финиш принимало поселение Вороново.
За 10 дней непрерывного бега спортсмен преодолел колоссальную дистанцию – более 1 тысячи километров. Это расстояние равняется пути от Москвы до самого Краснодара.
Подробнее – в программе "Новости дня".