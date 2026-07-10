10 июля, 16:35Город
"Новости дня": главный корпус ГКБ им Буянова реконструируют в два этапа
В Москве продолжается реконструкция главного корпуса городской клинической больницы имени В. М. Буянова. Работы пройдут в два этапа.
В здании обновят окна, фасад и кровлю. Новый фасад сделают в светло-бежевых тонах. На первом этаже создадут стационар кратковременного пребывания с операционными и современными палатами. Кроме того, в здании заменят автоматическую пожарную сигнализацию.
Подробнее – в программе "Новости дня".