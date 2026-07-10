"Новости дня": главный корпус ГКБ им Буянова реконструируют в два этапа

В Москве продолжается реконструкция главного корпуса городской клинической больницы имени В. М. Буянова. Работы пройдут в два этапа.

В здании обновят окна, фасад и кровлю. Новый фасад сделают в светло-бежевых тонах. На первом этаже создадут стационар кратковременного пребывания с операционными и современными палатами. Кроме того, в здании заменят автоматическую пожарную сигнализацию.

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