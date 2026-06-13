"Новости дня": Роспотребнадзор перечислил болезни, от которых нужно привиться каждому

В Роспотребнадзоре озвучили список болезней, привиться от которых должен каждый – туберкулез, гепатит В, корь, коклюш, дифтерия, столбняк, полиомиелит и краснуха. Самые важные вакцины внесены в национальный календарь – они обеспечивают иммунитет на долгие годы.

"Московское долголетие" приглашает жителей на утренние тренировки. Начать свой день можно в знаковых местах столицы, скверах или зеленых парках. Регулярные тренировки помогают поддерживать хорошую форму и сохранять бодрость.

В соответствии с новым законом срок внесения платежей за жилищно‑коммунальные услуги перенесен на пять дней вперед: теперь оплата должна быть произведена не позднее 15‑го числа каждого месяца. Данное изменение распространяется и на платежи за май: оплатить их без начисления штрафов можно до 15 июня включительно.

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