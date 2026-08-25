25 августа, 11:25Город
"Мой район. Место встречи": район Ростокино с Сосо Павлиашвили
В новом выпуске программы "Мой район. Место встречи" зрители вместе с певцом и композитором Сосо Павлиашвили прогуляются по району Ростокино на северо-востоке Москвы.
Артист расскажет о маршрутах семейных велопрогулок и о том, как правильно подобрать велосипед для города. Также в программе обсудят "Зеленое кольцо Москвы", обитателей парка "Сад будущего" и мифы о куриных яйцах.
Подробнее – в программе "Мой район. Место встречи".