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25 августа, 11:25

Город

"Мой район. Место встречи": район Ростокино с Сосо Павлиашвили

"Мой район. Место встречи": район Ростокино с Сосо Павлиашвили

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В новом выпуске программы "Мой район. Место встречи" зрители вместе с певцом и композитором Сосо Павлиашвили прогуляются по району Ростокино на северо-востоке Москвы.

Артист расскажет о маршрутах семейных велопрогулок и о том, как правильно подобрать велосипед для города. Также в программе обсудят "Зеленое кольцо Москвы", обитателей парка "Сад будущего" и мифы о куриных яйцах.

Подробнее – в программе "Мой район. Место встречи".

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Программа: Мой район. Место встречи
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