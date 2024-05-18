"Мой район. Новости": строительство спорткомплекса "Акварис" завершат в этом году в Москве

В этом году специалисты должны завершить строительство спорткомплекса "Акварис". Там оборудуют два бассейна и зал для групповых занятий. Посещать этот комплекс смогут все желающие.

А еще в планах – закончить обновление филиала №1 поликлиники №214. Помощь там получают свыше 70 тысяч жителей. Сергей Собянин также рассказал, что в Зябликове удалось реализовать множество важных проектов.

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