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"Мой район. Новости": строительство спорткомплекса "Акварис" завершат в этом году в Москве

"Мой район. Новости": строительство спорткомплекса "Акварис" завершат в этом году в Москве

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В этом году специалисты должны завершить строительство спорткомплекса "Акварис". Там оборудуют два бассейна и зал для групповых занятий. Посещать этот комплекс смогут все желающие.

А еще в планах – закончить обновление филиала №1 поликлиники №214. Помощь там получают свыше 70 тысяч жителей. Сергей Собянин также рассказал, что в Зябликове удалось реализовать множество важных проектов.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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