"Мой район. Новости": дополнительный выход из метро появится на станции "Домодедово"

На станции "Домодедово" появится дополнительный выход из метро. Вестибюль разгрузит другие выходы, а пассажирам будет удобнее и быстрее пересаживаться на автобусы. Рядом с новым выходом организуют остановки с навесами и разворотные площадки для наземного транспорта.

Станция "Домодедовская" – одна из самых востребованных в столичном метрополитене. Из этого района отправляются автобусы до одноименного аэропорта.

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