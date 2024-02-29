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29 февраля, 10:20

Транспорт

"Мой район. Новости": дополнительный выход из метро появится на станции "Домодедово"

"Мой район. Новости": дополнительный выход из метро появится на станции "Домодедово"

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Новый вестибюль откроют на станции московского метро "Домодедовская"

На станции "Домодедово" появится дополнительный выход из метро. Вестибюль разгрузит другие выходы, а пассажирам будет удобнее и быстрее пересаживаться на автобусы. Рядом с новым выходом организуют остановки с навесами и разворотные площадки для наземного транспорта.

Станция "Домодедовская" – одна из самых востребованных в столичном метрополитене. Из этого района отправляются автобусы до одноименного аэропорта.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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