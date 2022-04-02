"WOW эффект": Red Hot Chili Peppers удостоилась именной звезды на "Аллее славы"

Рок-группа Red Hot Chili Peppers удостоилась именной звезды на "Аллее славы" в Голливуде. Награждение было приурочено к выходу 12 альбома группы под названием Unlimited Love.

Звезда Red Hot Chili Peppers стала 2 717 по счету на "Аллее славы". Самые интересные кадры – в программе "Wow эффект".

