Работодатели стали искать сотрудников с помощью гадалок и карт таро

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У компаний вырос интерес к тестированию соискателей на полиграфе и с привлечением астрологов, гадалок из-за возросшего дефицита на рынке труда. Об этом сообщает "Коммерсант".

Консалтинговый специалист Оксана Морсина отметила, что в последнее время собственники и высшее руководство чаще стали прибегать к астрологии. По ее мнению, это может быть связано с желанием людей найти ориентир и точку опоры во времена больших перемен. Некоторым астрология помогает обрести уверенность в сложных ситуациях, предположила Морсина.

Эксперт по найму Дина Акимова дополнила, что часть работодателей настолько боится неопределенности, что страхует любое решение по выбору сотрудника с помощью системы оценок, множества интервью, психологического профилирования и полиграфа.

"Некоторые даже водят кандидатов к нумерологам и составляют им гороскопы", – заключила специалист.

Чаще всего альтернативные способы проверки применяются при поиске специалистов с финансовой ответственностью и руководителей. Соискатели нормально относятся к тесту на полиграфе, но более необычные методы вызывают у них недоумение, уточнили в газете.

По данным опроса, свыше 36% российских работодателей считают правильным проверять потенциальных сотрудников на полиграфе при найме. Также в фирмах, которые считают проверки на детекторе лжи целесообразными, 1% верит, что они нужны при найме на все должности, а 35% – только на те, что связаны с финансами.

Ранее данные опроса показали, что работодатели начали бережнее относиться к подборку персонала. Аналитики утверждают, что 69% нанимателей не обращают внимания на лишний вес соискателей. Однако 22% компаний при прочих равных условиях примут на должность специалиста без лишних килограммов, подчеркнули эксперты.