"Wow эффект": к открытию Игр МОК запостил серию роликов со знаменитыми спортсменами

Хештег, запущенный за год до Олимпиады в Токио, на этой неделе набирает популярность в YouTube.

К открытию Игр в рамках этой сетевой акции МОК запостил серию роликов со знаменитыми спортсменами, где они рассказывают, с чем им пришлось столкнуться на пути к Олимпиаде.

Среди тех, кто принял участие в съемках, легенда в мире бега – ямайский легкоатлет Усэйн Болт, бывшая первая ракетка мира из Японии Наоми Осака, беженка из Сирии, плавчиха Юсра Мардини.

Самые интересные кадры – в программе "Wow эффект".