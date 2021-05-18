"Wow эффект": пользователи обсуждают открытие "Евровидения" в Роттердаме

Кокошник и халат – 2 вещи, которые взбудоражили русскоязычные соцсети. Пользователи обсуждают открытие "Евровидения" в Роттердаме.

Наступило время перемен. "Евровидение" официально открыто. Самые интересные кадры – в программе "Wow эффект".