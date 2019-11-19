"Сеть": видео с реакцией кошек на "кошачьи" маски для соцсетей взорвали интернет

Мировые соцсети захватил новый тренд – "Кэт Маск". Пользователи примеряют на себя кошачьи фильтры и показывают результат своим питомцам. Их реакция бесценна.

Первое видео, выложенное в Twitter, всего за пару дней собрало пять миллионов просмотров. Выражение шокированных до невозможности кошачьих мордашек заскринили и превратили в мемы, которые также моментально разлетелись по всем соцсетям. В комментариях пользователи заливаются от смеха и записывают уже свои версии оригинала. Самые интересные и забавные кадры – в программе "Сеть".