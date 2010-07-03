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Общество

09:12

В Миассе уволили главврача больницы, где пациентку умывали тряпкой

общество медицина

Фото: телеграм-канал "Подьем"

Главный врач городской больницы № 2 в Миассе, где санитарка умывала пациентку грязной тряпкой, уволен. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

Накануне в Миасс прибыла комиссия областного Минздрава, которая провела проверку по признакам нарушения врачебной этики и деонтологии по отношению к пациенту. В ведомстве пообещали принять "очень жесткие меры реагирования" к работникам больницы.

"С главным врачом Денисом Маханьковым трудовой договор расторгнут по инициативе работодателя с 7 ноября 2019 года", – говорится в сообщении.

Исполняющий обязанности главного врача должен устранить все выявленные в ходе проверки нарушения, а также определить ответственность работников, допустивших подобную ситуацию.

Ранее в Сети появилось видео, на кадрах которого сотрудница больницы заходит в палату к голой пациентке. Она указывает на грязный пол в комнате, обвиняет в этом пациентку, после чего окунает тряпку в таз с предположительно грязной водой и начинает протирать ей сидящую на кровати женщину.

Пациентка поступила в городскую больницу № 2 в конце октября. Ее поместили в общую палату, несмотря на то, что из-за хронических заболеваний женщина не может контролировать свое поведение. Врачи зафиксировали у нее органическое поражение личности.

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