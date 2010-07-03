"Произошла неприятность". В больнице Миасса объяснили инцидент с умыванием тряпкой

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Заместитель главного врача по медицинской части Городской больницы № 2 города Миасса Челябинской области Сергей Сахаров прокомментировал Москве 24 инцидент, в ходе которого пациентку якобы помыли половой тряпкой.

Скандал возник после публикации видео, в котором уборщица больницы заходит в палату к голой пациентке. Сотрудница медучреждения якобы указывает на грязный пол в комнате, обвиняет в этом пациентку, после чего окунает тряпку в таз с предположительно грязной водой и начинает протирать ей сидящую на кровати женщину.

"В больнице может случиться всякое, вот и с этой пациенткой произошла неприятность – непроизвольное испражнение, пришлось ее мыть. Тряпка была не половая, есть специально промаркированная посуда, в том числе этот тазик, есть вода. Сотрудник берет специальный тканый материал и начинает мыть пациента с ног до головы. Почему кто-то решил, что это половая тряпка? Кто-то решил, а теперь вся Россия выясняет, "– рассказал он.

Сахаров также отметил, что к медсестре претензий нет. "А вот с тем, что другая пациентка сняла видео и выложила его в Сеть, будем разбираться," – добавил он.

Администрация городской больницы № 2 в Миассе Челябинской области также проведет проверку в связи с публикацией видео с пациенткой и уборщицей медицинского учреждения, а также планирует подать заявление в прокуратуру на автора ролика за нарушение врачебной тайны. Об этом сообщил главный врач больницы Денис Маханьков. По его словам, в случае установления вины работника к нему применят меры дисциплинарного характера.

Пациентка поступила в городскую больницу № 2 еще 31 октября. Ее поместили в общую палату, несмотря на то, что из-за хронических заболеваний женщина не может контролировать свое поведение. Врачи зафиксировали у нее органическое поражение личности.

"По признакам нарушения этики и деонтологии по отношении к пациенту в настоящее время ведется проверка. В случае установления вины работника медицинской организации к нему будут применены меры дисциплинарного характера", – отметил главный врач.

Кроме того, администрация госучреждения допускает, что может направить в органы прокуратуры обращение с просьбой установить личность автора ролика. Его могут привлечь к ответственности за нарушение закона о персональных данных и врачебной тайне.