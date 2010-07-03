"Боюсь уколов и таблеток". Жертва хирурга – о жизни после пластической операции

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Каролина Саргисян, получившая перелом костей черепа при операции по изменению формы носа в одной из столичных клиник, рассказала Москве 24 о своем самочувствии.

"Сейчас я чувствую себя на 3 из 5, удовлетворительно. Не буду жаловаться, в целом нормально. Но мое лечение еще не закончилось, я еще восстанавливаюсь. Пью израильские препараты, потому что нужно восстанавливать органы. Проверяюсь каждые полгода, буду пить, пока не приду в былую форму. Врачи в шоке, что я восстанавливаюсь быстро, для них это нонсенс", – рассказала девушка.

Она отметила, что, согласно прогнозам врачей, ей понадобится еще несколько лет на восстановление.

Адвокат сказал Каролине, что компенсация составит 1 миллион рублей.

"Они сказали, что могут уже начать возмещать сразу. Мы согласились, потому что препараты дорогие, в месяц уходит 70 тысяч рублей только на них. С нас взяли расписку, что мы начали получать компенсацию", – отметила девушка.

При этом Саргисян подчеркнула, что стоимость лечения, включая реабилитацию, гораздо выше.

"Остался большой страх, психологически я не так восстановилась, как физически. Страх есть, но, к сожалению, мне придется ложиться под нож, потому что у меня перфорация, и ее надо исправлять, чтобы не появилось осложнений. А я не могу: я уколов сейчас боюсь, я лишний раз таблетку от головы не выпью", – рассказала пострадавшая.

В настоящее время она ищет хирургов, которые готовы взяться за исправление причиненных ей увечий.



В ноябре 2018 года Каролине Саргисян провели операцию по изменению формы носа, в результате которой она получила перелом костей черепа. Все произошло в московской клинике "Сфера". Сейчас девушка все еще проходит курс реабилитации.

Росздравнадзор сообщал, что деятельность клиники была приостановлена, так как в ее работе были выявлены грубые нарушения. В частности, медики оказывали помощь пациентам, не имея на это лицензий по многим профилям.

1 ноября стало известно, что хирург московской клиники пластической хирургии "Сфера" Геворг Степанян, который делал девушке операцию, после освобождения из СИЗО сбежал от следствия за границу. Об этом сообщил адвокат Андрея Мишонова, который представляет интересы пострадавшей.

Он добавил, что нынешнее местонахождение обвиняемого пока установить не удалось. Также стало известно, что никто из обвиняемых так и не признал свою вину. Ущерб здоровью девушки также возмещен не был. В ближайшее время планируется провести ряд следственных действий, по результатам которых фигурантам дела будет предъявлено окончательное обвинение.

