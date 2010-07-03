Дело возбудили против матери найденных в Москве больных детей

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В отношении москвички, оставившей своих восьмерых детей на попечение престарелой матери, возбуждено дело об оставлении в опасности. Об этом сообщила представитель столичного управления Следственного комитета (СК) Юлия Иванова.

"По версии следствия, вечером 18 ноября 2019 года в однокомнатной квартире на юго-западе Москвы сотрудниками скорой помощи обнаружены малолетние дети с различными формами простудных заболеваний, мать которых отсутствовала дома несколько дней", – приводит слова Ивановой "Интерфакс".

Она отметила, что дети находились под присмотром бабушки, но, "по мнению медработников, находились в ненадлежащих условиях проживания, о чем они (врачи) проинформировали правоохранительные органы".

По данным департамента соцзащиты населения города, женщина три дня отсутствовала дома, с детьми находилась бабушка. Полицейские и специалисты соцзащиты незамедлительно выехали к детям. Отмечается, что специалисты позвонили матери, и в течение часа она вернулась домой.

"Мама сообщила, что хочет временно передать детей в Центр поддержки семьи и детства в связи со сложной жизненной ситуацией. Сотрудники соцзащиты приняли заявление. Перед помещением в Центр, как полагается, детей направили тем же вечером в больницу для обследования", – говорится в сообщении.

В департаменте соцзащиты отметили, что дети находятся в безопасности.

"Подчеркиваем, что, как только мама наладит ситуацию в семье, дети, по ее просьбе, сразу же будут переданы ей. Органы соцзащиты окажут необходимую помощь для этого", – говорится в сообщении департамента.

Как уточняется, дети ходят в школу и детские сады, где характеризуются положительно. Семья получала необходимые соцвыплаты и льготы.

Вечером 18 ноября в однокомнатной квартире на юго-западе Москвы сотрудники скорой помощи обнаружили восьмерых детей в возрасте от полугода до восьми лет с различными формами простудных заболеваний, мать которых отсутствовала дома несколько дней.

За детьми присматривала бабушка 1956 года рождения. Медики охарактеризовали условия проживания малолетних детей как "ненадлежащие". По факту инцидента была инициирована проверка, в ходе которой установили, что дети проживают в неполной семье, состоящей на учете в органах системы профилактики.

Сотрудники Управления СК РФ по Москве проверят информацию о брошенных матерью малолетних детях. Следователи совместно с органами прокуратуры Москвы проведут необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Ситуацию под контроль взяла уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева. По ее данным, женщина была вынуждена оставить болеющих детей с бабушкой, поскольку она подрабатывала.

