"Москва сегодня": Собянин открыл реконструированный онкохирургический корпус ГКОБ № 1

Сергей Собянин открыл после капитального ремонта онкохирургический корпус № 7 при городской клинической онкологической больнице № 1.

"Мы провели реконструкцию практически всех корпусов, и сегодня мы завершаем эту работу. Клиника получает новое рождение. Здесь есть все, начиная от первоклассной лаборатории амбулаторно-диагностического центра, хирургического центра химиотерапии и так далее. Все виды операций и онкопомощи можно будет проводить на мировом уровне", – сказал мэр.

В новые операционные поставили оборудование, которое позволит проводить операции при онкозаболеваниях грудной клетки, легких, брюшной полости и не только. А еще есть технология, которая позволит доставлять химиотерапевтические препараты по сосудам непосредственно к опухоли. Это должно значительно повысить эффективность терапии.

Об этом – в программе "Москва сегодня".