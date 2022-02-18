"Москва сегодня": Собянин осмотрел ход строительства станции БКЛ метро "Марьина Роща"

Сергей Собянин осмотрел ход строительства станции "Марьина Роща" Большой кольцевой линии (БКЛ) метро.

"Марьина роща" – это одна из самых сложных станций, она строится в закрытом контуре, под землей", – сказал Собянин.

Он также добавил, что станция войдет не только в топ-3 самых глубоких станций Москвы, но и будет иметь самый длинный эскалатор протяженностью 130 метров. Об этом – в программе "Москва сегодня".