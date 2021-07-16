"Москва сегодня": Собянин отменил систему обязательных QR-кодов для посещения ресторанов

Сергей Собянин отменил систему обязательных QR-кодов для посещения ресторанов. Она перестанет действовать с 19 июля.

При этом, если владельцы ресторана все-таки решат оставить его COVID-free-зоной, то могут организовать проверку QR-кодов самостоятельно.

Помимо отмены QR-кодов, в Москве также открываются детские игровые комнаты, а барам, клубам и караоке разрешают работать по ночам.

Свою функцию коды выполнили и побудили москвичей активнее прививаться. Так, 33% опрошенных сказали, что именно введение обязательных QR-кодов повлияло на их решение сделать вакцину от коронавируса.

Для других поводом сделать укол стала ситуация на работе: до 15 июля должны были привиться 60% сотрудников сферы торговли, услуг и госслужащие.

По данным Оперштаба, ситуация с заболеваемостью коронавирусом в столице улучшается. Почти в два раза сократилось количество ежедневно выявляемых случаев. Если месяц назад за сутки в городе фиксировали более 9 тысяч положительных тестов, то сейчас ежедневный прирост сохраняется на уровне 5 тысяч.

При этом в столице растут темпы вакцинации. На сегодняшний день в Москве первым компонентом вакцины привиты 3,8 миллиона человек, а полный цикл вакцинации прошли более 2 миллионов человек.

Большинство московских организаций предоставили необходимые сведения о вакцинации сотрудников через mos.ru. Так, в учреждениях образования привились 66% сотрудников, среди московских медработников – около 70%, среди сотрудников московского транспорта – 74%, в соцучреждениях - 76%, а в правительстве Москвы вакцинацию прошел 71% работников.

Организациям, которые не предоставили данные, дали отсрочку до 22 июля.

Чтобы вакцинироваться успели все, кому это необходимо, в городе развернули дополнительные площадки. Помимо тех, что уже были в поликлиниках, ТЦ и центрах госуслуг, только под прививки стали работать павильоны "Здоровая Москва". Их режим работы продлили до 22:00, и открыты они до последнего посетителя.

Кроме того, крупнейший центр вакцинации заработал в Гостином дворе. За день там могут принять более 7 тысяч человек. Более половины привитых там – люди в возрасте от 18 до 35 лет, которые долгое время не относили себя к группе риска.

Также самый большой пункт вакцинации работает в "Лужниках". В сутки там принимают до 18 тысяч человек, в основном это иностранцы.

Всего в Москве в настоящее время открыто более 300 прививочных точек. 119 из них работают на базе поликлиник, 45 – в павильонах "Здоровая Москва", 7 – в центрах госуслуг "Мои документы", 116 – в частных клиниках. К тому же точки расположены в торговых центрах и других общественных местах.

Всего за последний месяц в столице вакцинировались в 6 раз больше человек, чем за предыдущий. Об этом – в программе "Москва сегодня".