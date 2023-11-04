04 ноября, 23:00Туризм
"Специальный репортаж": новогодний тур де Русь
Большая часть объектов на Новый год давно забронирована, а лучшие отели зарезервировали еще летом. Зрителям расскажут, сколько лет надо работать, чтобы встретить Новый год с видом на Красную площадь, поделятся самым бюджетным вариантом, который может себе позволить каждый гость столицы. Кроме того, представят обзор самых популярных направлений для туристов из Москвы.
Подробнее – в специальном репортаже "Новогодний тур де Русь".
Программа: Специальный репортаж