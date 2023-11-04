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04 ноября, 23:00

Туризм

"Специальный репортаж": новогодний тур де Русь

"Специальный репортаж": новогодний тур де Русь

Москва вошла в топ-10 востребованных направлений для путешествий в ноябрьские праздники

Москва вошла в топ-10 востребованных туристических городов на ноябрьские праздники

Москва вошла в топ-10 востребованных туристических городов на ноябрьские праздники

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Большая часть объектов на Новый год давно забронирована, а лучшие отели зарезервировали еще летом. Зрителям расскажут, сколько лет надо работать, чтобы встретить Новый год с видом на Красную площадь, поделятся самым бюджетным вариантом, который может себе позволить каждый гость столицы. Кроме того, представят обзор самых популярных направлений для туристов из Москвы.

Подробнее – в специальном репортаже "Новогодний тур де Русь".

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